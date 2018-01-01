  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Радою знову сутички: активісти кидалися вибухівками, є затримані

    Під час сутички під ВР ймовірно постраждав правоохоронець
    Під час сутички біля Верховної Ради мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби, наразі затримано щонайменше чотирьох учасників акції. Про це повідомляє УНН. [READ_MORE] Під час сутички мітингувальники кинули кілька вибухових пакетів у бік правоохоронців, які вибухнули у них під ногами. Поліція затримала щонайменше чотирьох
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка

    Під час сутички під ВР ймовірно постраждав правоохоронець

    Під час сутички біля Верховної Ради мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби, наразі затримано щонайменше чотирьох учасників акції. Про це повідомляє УНН.

    Читайте також

    Під час сутички мітингувальники кинули кілька вибухових пакетів у бік правоохоронців, які вибухнули у них під ногами.

    Поліція затримала щонайменше чотирьох учасників мітингу, а також відібрала у них велику кількість автомобільних шин.

    Під час заворушень, ймовірно, постраждав співробітник правоохоронних органів. Про це повідомив представник поліції на місці події.

    «За нашою інформацією, одному з правоохоронців у голову влучив камінь. Наразі він знаходиться біля лікарів», - сказав представник поліції.

    Додамо, що біля ВР на асфальті є сліди, схожі на плями крові. Окрім того, на землі є розбиті пляшки, ймовірно, від коктейля Молотова.

    Наразі сутичка закінчилася. Правоохоронці відійшли ближче до стін ВР. На місці працюють слідчі.

    Читайте також
    Верховна Рада протест активісти протести у Києві поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ