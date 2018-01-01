Під Радою знову сутички: активісти кидалися вибухівками, є затримані

Під час сутички під ВР ймовірно постраждав правоохоронець

Під час сутички біля Верховної Ради мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби, наразі затримано щонайменше чотирьох учасників акції. Про це повідомляє УНН. [READ_MORE] Під час сутички мітингувальники кинули кілька вибухових пакетів у бік правоохоронців, які вибухнули у них під ногами. Поліція затримала щонайменше чотирьох



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Під час сутички під ВР ймовірно постраждав правоохоронець

Під час сутички біля Верховної Ради мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби, наразі затримано щонайменше чотирьох учасників акції. Про це повідомляє УНН.

Під час сутички мітингувальники кинули кілька вибухових пакетів у бік правоохоронців, які вибухнули у них під ногами.

Поліція затримала щонайменше чотирьох учасників мітингу, а також відібрала у них велику кількість автомобільних шин.

Під час заворушень, ймовірно, постраждав співробітник правоохоронних органів. Про це повідомив представник поліції на місці події.

«За нашою інформацією, одному з правоохоронців у голову влучив камінь. Наразі він знаходиться біля лікарів», - сказав представник поліції.

Додамо, що біля ВР на асфальті є сліди, схожі на плями крові. Окрім того, на землі є розбиті пляшки, ймовірно, від коктейля Молотова.

Наразі сутичка закінчилася. Правоохоронці відійшли ближче до стін ВР. На місці працюють слідчі.