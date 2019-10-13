В Польщі на виборах перемогла правляча партія, - еxit-poll
«Право і справедливість» з підтримкою 43,6% стало переможцем парламентських виборів
На парламентських виборах в Польщі перемогла правляча партія «Право і справедливість» (PiS), набравши 43,6% голосів.
Про це повідомляє Польське радіо.
За підсумками exit poll, «Право і справедливість» з підтримкою 43,6% стало переможцем парламентських виборів.
На другому місці - Громадянська коаліція, очолювана опозиційної «Громадянською платформою» (PO) з підтримкою 27,3%.
Третє місце зайняла коаліція лівих сил на чолі з Союзом лівих демократів (SLD) - 11,9%.
Представників в парламенті матимуть також Польська селянська партія (PSL), разом з партією (Kukiz'15) - 9,6% і блок «Конфедерація» - 6,4.
Показовою під час нинішнього волевиявлення стала досить висока явка виборців. За даними Центральної виборчої комісії, ближче до вечора явка становила 46 відсотків виборців, що значно більше порівняно з 39 відсотками на такий самий час на парламентських виборах 2015 року, передає dpa. За попередніми даними, явка в підсумку становила понад 61 відсоток.
Під час цьогорічного голосування понад 30 мільйонів польських виборців обирали 460 депутатів Сейму та 100 - Сенату.