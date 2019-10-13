Дуда закликав тиснути на Росію та нагадав про небезпеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Польщі Анджей Дуда закликав солідарно тиснути на Росію Фото PAP

Дуда відзначив інтенсивну співпрацю Польщі із США

Країни ЄС не можуть ігнорувати загрози для регіону, яку становить Росія. Вони повинні «солідарно чинити тиск» на неї та підтримувати усі необхідні ініціативи.

З таким закликом Дуда виступив на зустрічі лідерів «Групи Аррайолуш» в Афінах, до якої входять Австрія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина та Італія.

Про це пише «Польське Радіо».

Дуда закликав лідерів держав ЄС зміцнювати безпеку східного флангу НАТО і Європейського Союзу.

Незважаючи на те, як оцінюємо діяльність НАТО в регіоні Центрально-Східної Європи, ми повинні солідарно чинити тиск на Російську Федерацію. Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет, – сказав польський президент.

Окрім того, Дуда також відзначив інтенсивну співпрацю Польщі із США. Він наголосив, що не – не альтернатива взаємодії із ЄС, а доповнення та підсилення.

«У контексті спільної політики безпеки і оборони на нашу підтримку можуть розраховувати усі ініціативи, які будуть синергічними для НАТО, а також служитимуть підтримці і зміцненню трансатлантичних стосунків, а не їх маргіналізації», – додав президент Польщі.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі відбуваються парламентські вибори.