Українка балотується до польського Сейму



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Українка Мирослава Керик балотується до польського Сейму Фото dojo.net.ua

До партії жінку запросили, як представницю української спільноти

Українка Мирослава Керик балотується до польського Сейму – нижньої палати. Жінка родом з містечка Жовкви, що на Львівщині, але вже протягом 17 років живе у Польщі. На вибори вона іде від громадянської коаліції, яка, за прогнозами, після виборів отримає другу за розміром фракцію.

До партії жінку запросили, як представницю української спільноти, яка очолює фонд «Наш вибір», розповіла Мирослава Керик у коментарі ТСН.

«Я вже багато років займаюся громадською діяльністю. Ми з організацією багато працюємо, щоб досліджувати, які є проблеми, з якими стикаються люди, мігранти, зокрема. І дуже важко дійти до політиків, щоб вони почули нас, щоб вони зрозуміли, з якими проблемами стикаються мігранти», – розповіла кандидатка.

Втім, наголосила вона, організація говорить не лише про мігрантів, а й про поляків. Зокрема, вона відображає недосконалість ринку праці, на якому з численними проблемами зіштовхуються і самі поляки.

За її словами, у Польщі нині є одразу декілька проблем для іноземців, над вирішенням яких вона планує працювати. Найперше – це невизначеність польської влади у питанні трудових мігрантів.

На думку Мирослави Керик, Польща має визначитися, яку політику щодо трудових мігрантів вона веде – відкритися для них та спростити умови праці або ж закритися.

«Тут варто подумати, це є в інтересах, як польської держави, як польських працедавців, так і мігрантів, які з якихось причин приїхали сюди і, можливо, вони б хотіли тут працювати довше, ніж 3 місяці чи пів року, як працюють, наприклад, українці. Це на користь всіх сторін», – пояснила жінка.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі відбуваються парламентські вибори.