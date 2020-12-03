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    В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в е-деклараціях: є обмеження волі

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    Новий варіант законопроєкту підтримали 16 членів комітету - В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в е-деклараціях: є обмеження волі
    Новий варіант законопроєкту підтримали 16 членів комітету
    Фото: прес-служба Верховної Ради

    Компромісний документ передбачає штрафи і обмеження волі

    Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонуватиме Верховній Раді прийняти компромісний законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Документ передбачає штрафи і обмеження волі.

    За словами очільника комітету Дениса Монастирського, такий варіант підтримали 16 членів комітету (5 утримались, 4 були відсутні).

    "Основний консенсус зупинився на тому варіанті, який не подобається всім, але є компромісним для залу, можливо, – про те, що умисне внесення суб’єктом декларування недостовірних відомостей від 4 тисяч прожиткових мінімумів (наразі 9 мільйонів гривень) карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 51 до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Такий компроміс досягнутий. Кращого поки нема для залу", - цитує Монастирського Українська правда. 

    Напередодні перший заступник голови комітету Андрій Осадчук заявив, що члени комітету досягли компромісу щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, і відповідне питання може бути винесене на розгляд парламенту в п'ятницю.

    28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

    Теги: Верховна Рада декларація НАЗК
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