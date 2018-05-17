В РФ зростає кількість порушень при витратах державних коштів

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Лідери серед порушників – космічна і воєнна сфери

Рахункова палата РФ повідомляє про те, що за 2017 рік рівень порушень при використанні державних коштів зріс у два рази.

Про це пише РБК.

Всього в минулому році було виявлено 6,5 тисяч порушень на 1,87 трлн рублів – у 2016 році цей показник складав 965,8 млрд рублів при 3,8 тисяч порушень.

Рівень порушень складає 5,8% від загального об’єму бюджету РФ в 2017 році, який нараховував 32,4 трлн рублів. Найбільша кількість порушень спостерігалася в космічній сфері – 151 порушення на 785 млрд рублів. Більшість порушень в цій сфері пов’язані із діяльністю ліквідаційної комісії, яка переводила активи Федерального космічного агентства в Роскосмос.

Також значні порушення спостерігаються при створенні космодрому «Восточний».

На другому місці порушення в сфері оборони. Всього в 2017 році у цій сфері було зафіксовано порушень при використанні коштів на 544 млрд рублів.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 17 травня відбулося засідання за участю президента РФ Володимира Путіна і представників військово-промислового комплексу, яке стосувалося питання розвитку російського військово-морського флоту.