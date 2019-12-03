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    В Росії перекинувся автобус з українцями, постраждало 14 осіб

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    <p>Водій автобуса не впорався з керуванням</p> - В Росії перекинувся автобус з українцями, постраждало 14 осіб

    Водій автобуса не впорався з керуванням

    Автобус прямував із Запоріжжя до Воронежа

    У Воронезькій області Росії перекинувся автобус з громадянами України. Постраждали щонайменше 14 осіб, повідомляє ТАСС з посиланням на дані регіонального управління МВС РФ у вівторок, 3 грудня.

    «О 12:30 на 763-му км автодороги М-4 Дон у Богучарському районі 59-річний водій міжміського автобуса не впорався з керуванням і допустив перекидання автобуса. Є постраждалі, їхня кількість уточняється», - повідомила представник прес-служби.

    За її даними, в автобусі знаходилися 28 осіб, у тому числі двоє водіїв. Неповнолітніх в автобусі не було.

    «Рух в сторону півдня обмежено. ДТП сталася в умовах снігопаду», - уточнила вона.

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    За даними екстрених служб, в аварії постраждали 14 громадян України. «Автобус їхав із Запоріжжя в напрямку до Воронежа. На 760-му км траси Дон він перекинувся на зустрічну смугу», - сказало джерело.

    В екстрених службах уточнили, що в аварії ніхто не загинув, стан одного з постраждалих оцінюється як важкий.

    Як пізніше уточнив представник центру медицини катастроф, «14 постраждалих з 28 будуть госпіталізовані, з них двоє важкі - травми спинальні. В інших - забої м'яких тканин і порізи».

    Постраждалих пасажирів доправлятимуть у найближчу лікарню - у місто Богучар.

     

    Запоріжжя Росія ДТП водій українці транспорт снігопад
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