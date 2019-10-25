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    В Росії військовий розстріляв вісьмох товаришів по службі

    • Розсилка
    В Росії військовий розстріляв вісьмох товаришів по службі

    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми

    У Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє поранені.

    Трагедія сталася у військовій частині в селищі Гірський.

    Під час зміни караулу військовослужбовець ремонтно-технічної бази почав стріляти по іншим солдатам з табельної зброї. Вісім його товаришів по службі загинули на місці, ще двоє були поранені.

    «Стрілка» затримали.

    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

    «За попередніми даними з місця події, дії військовослужбовця могли статися на грунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби», - заявили у відомстві.

    Поранені доставлені у військовий госпіталь. Їхньому життю нічого не загрожує.

    На місце події вилетіла комісія міноборони РФ.

    До слова, у серпні в Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.

    Джерело: Интерфакс

    трагедія Росія Міноборони РФ військові
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