Історична місія Росії: фейкові хрестоносці

Справжня релігія путінського клептократичною режиму - не християнство, а культ грошей і влади

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Не случайно, что официальные идеологические цели Кремля в гибридной войне было поручено провозгласить командиру ее передового отряда. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил: «Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».

Российские власти давно хотят продать себя европейцам в качестве неких новых крестоносцев во главе с богобоязненным королем Владимиром Крысиное Сердце, возглавляющим поход против безбожных либералов, мигрантов и «гомосеков».

Дело в том, что в современном мире происходит крупнейшее со времен прошлой Холодной войны политико-идеологическое столкновение. Консервативная, националистическая, клерикальная глубинка пошла в контрнаступление на космополитичный, светский, толерантный мировой мегаполис. Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Варшава и Стамбул, Берлин и Париж противостоят глобальной провинции (...) Крупные города голосуют за либерально-лево-зеленых, глубинка за националистов-традиционалистов. Так было в последние годы в США, Германии, Франции, Турции, Венгрии, Польше и т.д.

Путинские власти решили оседлать реакционную волну и использовать ее для разрушения современной западной демократии. С этой целью они начали позиционировать себя защитниками традиционных христианских ценностей во всем мире. И надо сказать небезуспешно. Правые радикалы в Европе считают Путина своим единомышленником, а Москву — Меккой традиционализма (как коммунисты в середине 20-го века).

Парадокс в том, что эта идеологическая игра основывается на обмане, имитации, фальшаке. В самой России нет не только консервативного, религиозного морального большинства, но даже патриархально-традиционалистской глубинки, которая есть в США, Польше или Турции. Религия и традиции наглухо зачищены большевиками и уже не в состоянии в полной мере возродиться, сколько бы власти не натыкали церквей на один квадратный километр российской территории. (...)

Глубинка в России не религиозна и традиционна, а голодна и зла. Она скорее левая, чем правоконсервативная. Ее волнует социальная несправедливость, а не защита традиций. Утопающая в роскоши церковная верхушка все больше воспринимается здесь как союзник властей в ограблении «простого народа».

Подлинная религия путинского клептократического режима — не христианство, а культ денег и власти. Именно за корыстные интересы правящих клептократов, за их капиталы и влияние ведется гибридная война. На плащах новых кремлевских «крестоносцев» должен быть не крест, а знак доллара.

Европейские восторженные идиоты, принимающие всерьез разглагольствования российских ворюг про христианство и традиционные ценности, служат у них мальчиками-оруженосцами на побегушках в схватке за мировые природные и финансовые ресурсы.