В СБУ прокоментували обшуки у прихильників Саакашвілі

Загалом правоохоронці провели шість обшуків

Служба безпеки України в рамках кримінального провадження за ст. 110-2 КК України провела шість обшуків у прихильників партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська, коментуючи заяви активістів «РНС» про обшуки наприкінці минулого тижня. «Триває кримінальне провадження, в



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Загалом правоохоронці провели шість обшуків

Служба безпеки України в рамках кримінального провадження за ст. 110-2 КК України провела шість обшуків у прихильників партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Про це повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська, коментуючи заяви активістів «РНС» про обшуки наприкінці минулого тижня.

«Триває кримінальне провадження, в рамках якого проводяться зокрема і обшуки у певних людей. Стаття 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України). На момент, коли проводився пікет під СБУ (4 травня. - Ред.), було проведено шість обшуків», - повідомила Гітлянська.

Спікер СБУ зазначила, що поки триває кримінальне провадження, подробиці не розголошуються.

Як повідомляв раніше у соцмережі соратник Саакашвілі, колишній заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, обшуки проводилися в координаторів Дніпровської районної організації Євгена Лук'янцева, Бориспільської - Ярослава Сарафинюка, а також у активістів Андрія Подзеги й Тараса Охрименка.

За його словами, обшуки проходили, крім цього, в активіста Сергія Фесенка та добровольців з різних батальйонів, які брали участь в акціях протесту, зокрема й під час суду Геннадія Труханова.

Нагадаємо, раніше у Державній міграційній службі і Головному управлінні Нацгвардії підтвердили, що викрадених грузинів-соратників лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі депортували літаком Нацгвардії.

Джерело: Цензор.НЕТ