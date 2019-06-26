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    В SkyUp пояснили, чому припинили літати в Полтаву

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    В SkyUp пояснили, чому припинили літати в Полтаву

    Авіаперевізник SkyUp спростував заяву директора аеропорту «Полтава» Володимира Окари

    Авіакомпанія SkyUp припинила польоти в Полтаву через незадовільний стан злітно-посадкової смуги.

    Про це повідомляє видання avianews.com з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

    «Після перших рейсів з Полтави техніки компанії виявили, що покриття смуги негативно впливає на роботу літаків. У квітні SkyUp створила інспекційну комісію, щоб оцінити її стан. Виявилося, що вона не відповідає вимогам для експлуатації суден, які використовує SkyUp», - заявили в авіакомпанії.

    Зазначається, що за результатами перевірки компанія направила офіційного листа керівництву аеропорту, в якому повідомила, що припиняє рейси з Полтави.

    Таким чином авіаперевізник спростував заяву директора аеропорту «Полтава» Володимира Окари, який раніше повідомив місцевому виданню «Полтавщина», що SkyUp завершила польотну програму з Полтави через проблеми з ліцензією.

    Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness).

    В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну розібратися в ситуації. Омелян засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.

    Також в SkyUp заявили, що їхні літаки не припинятимуть польоти.

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