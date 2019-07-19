В «Слузі народу» назвали першочергові кроки в новому парламенті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: Почнемо процес по скасуванню недоторканості – він має певну стадійність, але частину недоторканості можна зняти вже до внесення змін до Конституції

Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, який пакет законопроектів партія подасть у перший день роботи нової Ради, окрім люстрації попередників.

«Ми перевнесемо все, що вніс президент ще в цю Раду. Це вже треба голосувати. Почнемо процес по скасуванню недоторканості – він має певну стадійність, але частину недоторканості можна зняти вже до внесення змін до Конституції. Заборону прослуховування та деякі інші речі можна познімати через закони. Будемо вводити заходи для посилення депутатської дисципліни та відповідальності, вводити сенсорну кнопку», - розказав Корнієнко.

Він наголосив, що партія «Слуга народу» буде змінювати регламент.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію, додавши до списку люстрованих осіб вищих посадових осіб, які працювали після Євромайдану до 20 травня 2019 року.

Слід зазначити, що згідно регламенту Верховної Ради, законопроєкти, не прийняті парламентом попереднього скликання в першому читанні, скасовуються і вже не розглядаються Радою нового скликання.