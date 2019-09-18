В США почалися наймасштабніші із 2003 року тренування військового транспортного флоту



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До навчань залучено 28 кораблів

Транспортне командування США почало наймасштабніші із 2003 року тренування флоту резерву, який відповідає за перекидання військових підрозділів до Євразії у випадку потреби. Про це пише ресурс USNI News.

Всього в рамках раптової перевірки готовності було активовано 28 кораблів. Кораблі із командами мають бути повністю готовими до виконання завдань протягом 5 днів із часу отримання наказу.

Зазвичай подібні перевірки включали лише декілька кораблів, що дозволяло переводити команди із одних кораблів на інші для забезпечення базових потреб. Проте, цього разу мова йтиме про не менше 1 тисячу моряків.

Подібні навчання проводилися щороку із 1994 року після того як війна проти Іраку (1990-91 років) показала неготовність транспортного флоту резерву до перекидання необхідних сил.

До слова, раніше на Львівщині стартували масштабні українсько-американські навчання Rapid Trident-2019.

Понад 3800 тисяч військовослужбовців із 14 країн світу протягом двох тижнів проходитимуть спільний вишкіл. У навчаннях беруть участь, зокрема, Україна, США, Канада, Польща, Велика Британія, Молдова та Грузія.