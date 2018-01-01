В США заступник прокурора в залі суду застрелив підлітка

Під час судового слухання сталася бійка

В Огайо (США) заступник прокурора в залі суду застрелив обвинуваченого підлітка. Про це повідомляє WCPO. Повідомляється, що під час судового слухання сталася бійка, після чого 16-річний обвинувачений був убитий. Так, слухання проходили в суді округу Франклін. Під час засідання в залі суду виник конфлікт, в якому взяв участь сам



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Під час судового слухання сталася бійка

В Огайо (США) заступник прокурора в залі суду застрелив обвинуваченого підлітка.

Про це повідомляє WCPO.

Повідомляється, що під час судового слухання сталася бійка, після чого 16-річний обвинувачений був убитий. Так, слухання проходили в суді округу Франклін.

Під час засідання в залі суду виник конфлікт, в якому взяв участь сам обвинувачений, члени його сім'ї та заступник прокурора. Причини інциденту не повідомляються. Підліток напав на співробітника правоохоронних органів і збив його з ніг.

У відповідь запрокурора вистрілив у нього. Як наголошується, підліток був госпіталізований і помер у лікарні. Заступник прокурора також потрапив у госпіталь, однак його травми не становлять загрози для життя.