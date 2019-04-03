В Стамбулі вирішили провести частковий перерахунок голосів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опозиційний кандидат на посаду мера Стамбула перемагає із мінімальним відривом

Розрив між кандидатами на посаду мера Стамбулу становить не більше 25 тисяч голосів

Центральна виборча комісія Туреччини прийняла рішення про проведення перерахунку голосів в 7 із 39 виборчих округів Стамбулу. Відповідне рішення було прийнято на фоні перемоги опозиційного кандидата на посаду глави міста із мінімальним відривом, які фіксував підрахунок голосів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Правляча партія AKP вимагала перерахунку на всіх виборчих округах Стамбулу. До цього в вівторок виборча комісія міста зупинила перерахунок голосів на семи округах, але ЦВК відмінила це рішення і наказала завершити частковий перерахунок.

Розрив між кандидатами Екремом Імамоглу (опозиційна Республіканська народна партія) і Біналі Їлдірімом (правляча партія Право і справедливість) складає не більше 25 тисяч голосів. Зазначимо, що населення Стамбулу складає 15 млн осіб.

Проурядові ЗМІ в своїх публікаціях в середу заявили про те, що начебто перемога опозиційних кандидатів на виборах мерів Анкари і Стамбулу є змовою проти Туреччини так само, як протести 2013 року і спроба перевороту 2016 року.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його владна партія Справедливості і розвитку перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.