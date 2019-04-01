Ердоган заявив про перемогу своєї партії на місцевих виборах



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Правляча партія набрала 45 відсотків голосів виборців

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його владна партія Справедливості і розвитку перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.

Ердоган виступив після оприлюднення державними ЗМІ попередніх результатів голосування. Згідно з цими результатами, правляча партія набрала 45 відсотків голосів виборців, але втратила місце мера столиці країни Анкари.

Світський, головний опозиційний альянс, Республіканська народна партія, отримує 30% голосів.

Перед виборами в західній пресі з’явилися припущення, що в умовах економічної рецесії президент Туреччини може втратити контроль над Анкарою і Стамбулом.

Стамбул – найбільше місто і фінансова столиця Туреччини. Опитування громадської думки показували, що боротьба тут буде напруженою. Партія справедливості і розвитку Ердогана контролює місто більше ніж 15 років.

Як повідомлялося, у провінції Малатья на сході Туреччини в неділю, 31 березня, на виборчій дільниці застрелили двох осіб.

Джерело: Радіо Свобода