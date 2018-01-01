В Тайвані роздумують над можливістю закупки ракет середньої дальності

Тайбей міг би тримати під прицілом найбільшу дамбу світу

Під час нещодавнього форуму щодо питань оборонних стратегій представник Тамканського університету Пітер Су запропонував офіційному Тайбею подумати над можливістю закупівлі ракет із дальністю в 1-1,5 тисяч км. Створення арсеналу подібних ракет чисельністю до 1 тисячі одиниць могла б коштувати Республіці Китай до 1 млрд. доларів. При цьому ці ракети



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Крилата ракета Hsiung Feng

Тайбей міг би тримати під прицілом найбільшу дамбу світу

Під час нещодавнього форуму щодо питань оборонних стратегій представник Тамканського університету Пітер Су запропонував офіційному Тайбею подумати над можливістю закупівлі ракет із дальністю в 1-1,5 тисяч км.

Створення арсеналу подібних ракет чисельністю до 1 тисячі одиниць могла б коштувати Республіці Китай до 1 млрд. доларів. При цьому ці ракети дозволили б тримати в радіусі дії до 30 баз ВПС КНР у випадку війни, а також такі великі міста як Шанхай і Гуанджоу. На сьогодні Республіка Китай має на озброєнні крилату ракету Hsiung Feng IIE із дальністю дії в 600 км. Про це повідомляє видання The Asia Times.

Нові ракети середньої дальності в тому числі могли б поставити під загрозу дамбу «Три ущелини» в провінції Хубеї. На думку Пітера Су лише двох ракет вистачило б на виконання такого завдання, яке б призвело б до масштабної гуманітарної катастрофи, а отже могло б стримати КНР від агресії проти Республіки Китай. Проте не всі спеціалісти розділяють оптимізму Пітера Су, оскільки КНР в регіоні дамби створила ешелоновану систему протиповітряної оборони.