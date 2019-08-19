В Уганді вибухнув бензовоз: щонайменше 10 загиблих, десятки зниклих безвісти



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Жертвами аварії можуть бути більше 57 осіб

Бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух

У неділю, 18 серпня, на заході Уганди вибухнув бензовоз, у результаті щонайменше 10 людей загинули, десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Daily Monitor.

Трагедія сталася в окрузі Рубірізі.

За даними видання, бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух і почалася пожежа.

Вибух стався поряд з місцем, де розташовані торгові точки. За словами представника поліції, близько 40 роздрібних і оптових магазинів були спалені.

Its really tragedy , people burnt at kyambura trading centre along kasese -ishaka road, Rubirizi district . my the deceased RIP @nbstv @PoliceUg @ntvuganda

. pic.twitter.com/HmS7iz7IuU — NAYEBARE EDIGER (@EdigerNayebare) 18 серпня 2019 р.

EARLIER TODAY. A Fuel tanker exploded in Kyambura trading center in Rubirizi district

Several fatalities reported #MonitorUpdates pic.twitter.com/0KISfYb9CL — Daily Monitor (@DailyMonitor) 18 серпня 2019 р.

Видання зазначає, що десятки людей зникли безвісти в результаті трагедії.

За даними місцевого телеканалу NBS, жертвами аварії можуть бути більше 57 осіб. Наразі підтверджено загибель 10 осіб.