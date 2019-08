В Уганді вибухнув бензовоз: щонайменше 10 загиблих, десятки зниклих безвісти

Бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух

У неділю, 18 серпня, на заході Уганди вибухнув бензовоз, у результаті щонайменше 10 людей загинули, десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Daily Monitor.

Трагедія сталася в окрузі Рубірізі.

За даними видання, бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух і почалася пожежа.

Вибух стався поряд з місцем, де розташовані торгові точки. За словами представника поліції, близько 40 роздрібних і оптових магазинів були спалені.

