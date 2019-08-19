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    В Уганді вибухнув бензовоз: щонайменше 10 загиблих, десятки зниклих безвісти

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    Жертвами аварії можуть бути більше 57 осіб - В Уганді вибухнув бензовоз: щонайменше 10 загиблих, десятки зниклих безвісти
    Жертвами аварії можуть бути більше 57 осіб

    Бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух

    У неділю, 18 серпня, на заході Уганди вибухнув бензовоз, у результаті щонайменше 10 людей загинули, десятки людей зникли безвісти.

    Про це повідомляє Daily Monitor.

    Трагедія сталася в окрузі Рубірізі.

    За даними видання, бензовоз перекинувся після зіткнення з автобусом, після чого прогримів вибух і почалася пожежа.

    Вибух стався поряд з місцем, де розташовані торгові точки. За словами представника поліції, близько 40 роздрібних і оптових магазинів були спалені.

    Видання зазначає, що десятки людей зникли безвісти в результаті трагедії.

    За даними місцевого телеканалу NBS, жертвами аварії можуть бути більше 57 осіб. Наразі підтверджено загибель 10 осіб.

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