В Угорщині затримали український літак з нелегальними мігрантами з Азії

Літак, який приземлився на прикордонній території, виявили випадково

В Угорщині поліція затримала легкомоторний літак Ан-2, що приземлився на прикордонній території з нелегальними мігрантами на борту. Про це повідомила угорська поліція, передає місцеве видання Kelet.hu. Український літак приземлився на прикордонній території в селі Каллошем'єн в окрузі Саболч-Сатмар-Берег. Літак випадково



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Літак, який приземлився на прикордонній території, виявили випадково

В Угорщині поліція затримала легкомоторний літак Ан-2, що приземлився на прикордонній території з нелегальними мігрантами на борту.

Про це повідомила угорська поліція, передає місцеве видання Kelet.hu.

Український літак приземлився на прикордонній території в селі Каллошем'єн в окрузі Саболч-Сатмар-Берег. Літак випадково помітив один з поліцейських, на місце викликали посилені наряди правоохоронців.

В результаті затримали літак та 11 нелегальних мігрантів з країн Азії. Наразі угорська поліція продовжує пошуки пілота. Крім того, встановлюють особу організатора переправлення нелегалів з української території.

Угорські правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом незаконного в'їзду в країну.