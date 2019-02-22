В Україні заборонили препарат «Фармацитрон Форте»



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«Фармацитрон Форте» використовується для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу «Фармацитрон Форте». Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«У відповідності до Конституції України....та на підставі інформації виробника «Фармасайнс Інк», Канада (лист підприємства «Фармасайнс Україна Інк», Україна від 13.02.2019 № 1) щодо підтвердження факту фальсифікації серії F-80615 лікарського засобу Фармацитрон Форте, порошок для орального розчину по 23 г порошку у пакетах; по 23 г порошку у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці, з маркуванням виробника «Фармасайнс Інк.», Канада, (зазначена серія не виготовлялася виробником «Фармасайнс Інк», Канада та не ввозилася на територію України): забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Фармацитрон Форте, порошок для орального розчину по 23 г порошку у пакетах; по 23 г порошку у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці, серії F-80615, з маркуванням виробника «Фармасайнс Інк.», Канада», - сказано у повідомлені.

Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження:

перевірити наявність зазначеної вище серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення;

при наявності зазначеної вище серії лікарського засобу, повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про шляхи надходження та вжиті заходи щодо виконання розпорядження.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби.

Невиконання даного розпорядження передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством України.

«Фармацитрон Форте» використовується для симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій та грипу.

Також в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу для профілактики інфаркту «Клопідогрель».

Нагадаємо, в Україні заборонили дев’ять різних очних крапель словацького виробництва.