В Україні заборонили дев’ять різних очних крапель



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Всім аптекам заборонено продавати вказані очні краплі до зняття карантину

Продаж очних крапель заборонений тимчасово

В Україні заборонили дев’ять різних очних крапель словацького виробництва. Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Як зазначається, на підставі наказу Держлікслужби від 29.01.2019 № 155 щодо анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики...

«Тимчасово забороняю реалізацію та застосування зазначених нижче серій лікарських засобів виробництва ТОВ «Унімед фарма», Словацька Республіка, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», - йдеться у повідомлені.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність лікарських засобів.

При виявленні зразків цього лікарського засобу суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

- вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;

- інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;

- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

«Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України», - підкреслено у розпорядженні.

Як повідомлялося, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу «Клопідогрель».