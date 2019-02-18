Супрун дозволила ходити в школу дітям із кашлем і нежитем



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Супрун уточнила, що дитина може піти в школу тільки за умови, що її оглянув лікар

Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла у Facebook, у якому випадку краще залишити хвору дитину вдома, а коли це робити необов'язково.

«За рекомендацією Американської академії педіатрії, нежить або кашель, що продовжуються після перенесеної хвороби, не є перешкодою для відвідування дитсадка або школи«, - написала вона.

Супрун уточнила, що дитина може піти в школу тільки за умови, що її оглянув лікар і дозволив відвідувати навчальний заклад; якщо температура - не збита ліками - нижче 38 градусів та якщо дитина активна і добре себе почуває.

«Винятки - періоди епідемії грипу. У такий час кашель, нежить чи хворе горло - вагома причина залишити дитину вдома», - заявила чиновник.

За словами в.о. міністра, дитина може залишатися заразною протягом двох тижнів після перенесеної простуди - незалежно від того, кашляє вона і має нежить чи ні.

Також Супрун роз'яснила, у яких випадках не варто відпускати дитину в школу або садок: якщо через хворобу дитина не може брати участі у всіх заняттях - якщо вона у поганому настрої, плаксива і неактивна; у разі гострої фази інфекційного захворювання (температура вище 38 градусів і респіраторні симптоми); якщо дитина виглядає хворою (плач, утруднене дихання або висипання на шкірі).

«Збираючи дитину в дитячий сад або школу, будьте уважні. Якщо ви не впевнені, що вона здорова, краще проконсультуватися з лікарем і прислухатися до його рекомендацій», - попередила Супрун.

Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані як заступнику міністра.