В Україні 25 травня очікуються дощі з грозами (карта)



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Дощі та грози прогнозують по всій без винятку території України

У найближчі вихідні (25-26 травня) Україну накриють сильні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 25 травня, дощі та грози прогнозують по всій без винятку території України.

У західних областях температура повітря вдень становитиме 19-21 градус тепла, вночі - +8…+10. На сході температура повітря утримається на рівні +21...+24, вночі - +13…+15.

На півночі опади очікуються за температури +21...+23, вночі – 13-15 градусів з позначкою "плюс".

На півдні та в центрі синоптики прогнозують +21...+25, вночі – +13…+17.

У Києві в цей день очікується дощі та грози, температура вдень від +21 до +23, вночі – від +13 до +15.