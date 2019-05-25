  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні 25 травня очікуються дощі з грозами (карта)

    • Розсилка
    В Україні 25 травня очікуються дощі з грозами (карта)

    Дощі та грози прогнозують по всій без винятку території України

    У найближчі вихідні (25-26 травня) Україну накриють сильні дощі з грозами.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У суботу, 25 травня, дощі та грози прогнозують по всій без винятку території України. 

    У західних областях температура повітря вдень становитиме 19-21 градус тепла, вночі - +8…+10. На сході температура повітря утримається на рівні +21...+24, вночі - +13…+15. 

    На півночі опади очікуються за температури +21...+23, вночі – 13-15 градусів з позначкою "плюс".

    На півдні та в центрі синоптики прогнозують +21...+25, вночі – +13…+17. 

    ukraine_32

    У Києві в цей день очікується дощі та грози, температура вдень від +21 до +23, вночі – від +13 до +15.

    Читайте також
    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ