В Україні аграрії зібрали майже 34 млн тонн зерна



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Озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 98% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га

Пшениці зібрано 24,9 млн тонн з площі 6,1 млн га або 90% до прогнозу при врожайності 40,6 ц/га

Станом на 2 серпня українські аграрії зібрали 33,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 8,9 млн га або 89% до прогнозу, повідомили в прес-службі Мінагрополітики.

Зокрема, зібрано:

пшениці – 24,9 млн тонн з площі 6,1 млн га або 90% до прогнозу при врожайності 40,6 ц/га;

ячменю – 8,0 млн тонн з площі 2,4 млн га або 91% до прогнозу при врожайності 33,5 ц/га;

гороху – 590 тис. тонн з площі 258 тис. га або 98% до прогнозу при врожайності 22,8 ц/га;

жита – 196 тис. тонн з площі 72 тис. га або 62% до прогнозу при врожайності 27,4 ц/га;

вівса – 172 тис. тонн з площі 67 тис. га або 37% до прогнозу при врожайності 25,8 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 3,0 млн тонн з площі 1,2 млн га або 98% до прогнозу при врожайності 24,5 ц/га.

Як повідомлялось, Україну очікує транспортний колапс на залізниці, який може привести до втрати рекордного врожаю зернових, якщо не буде вжито заходів.