В Україні без електроенергії лишилися 30 населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На заході країни пройшли сильні дощі, місцями з градом

Найбільше постраждала Тернопільська область

В результаті сильних дощів з градом у Тернопільській області знеструмлені 30 населених пунктів. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Тернопільобленерго.

«В результаті погіршення погодних умов в області без електропостачання перебуває 30 населених пунктів в семи районах області», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для відновлення електропостачання задіяні аварійні бригади місцевих підрозділів Тернопільобленерго.

За даними ДСНС, станом на 21:00 вчорашнього дня були підтоплені 34 домогосподарства, зокрема: в Бережанському районі - підтоплено 13 (с. Саранчуки - 2, с. Шибалин - 11), в Козівському районі - підтоплено 18 дворогосподарств (смт. Козова - 1, с. Щепанів - 15 с. Бишки - 1, с. Конюхи - 1), три домогосподарства підтоплено в м. Підгайці, підтоплені приватні присадибні ділянки в с. Старе місто.

В с. Літятин Бережанського району потоком дощових вод пошкоджений легковий автомобіль. При таких же обставинах пошкоджений легковий автомобіль в с. Шибалин Бережанського району. В с. Кальне Зборівського району в результаті замулення ускладнений проїзд транспортних засобів місцевою дорогою.

Також рятувальники в с. Старе Місто відбуксирували на проїжджу частину дороги легковий автомобіль з пасажирами (двоє з яких - діти), який застряг на ґрунтовій дорозі, поблизу місцевого кладовища. А в самому Тернополі на вул. Татарській з підтопленого автомобіля евакуйовані чотири пасажири, серед яких були і діти.

Варто зазначити, що через зливи також постраждали інші західні регіони.

Водночас, в ДСНС попередили про погіршення погоди вдень 29 квітня в більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській і Львівській областях - дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.