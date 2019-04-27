Жителі окупованих територій заборгували за воду майже 4 млрд грн - МінТОТ



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Захоплені території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донбасу

Саме заборгованість стала причиною відключення водоканалів від електрики

Жителі підконтрольних сепаратистам територій заборгували підприємству «Вода Донбасу» 3,8 мільярда гривень за водопостачання і водовідведення.

Про це в п’ятницю повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Зазначено, що саме заборгованість стала причиною відключення водоканалів від електрики.

«Захоплені території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донбасу. З 1250 тисяч кубометрів, які щодня поставляються на ці території, споживається там близько 950 тисяч кубометрів. Частина води взагалі не враховується. З 2014 року борг окупованих територій за водопостачання становить близько 3,8 мільярда гривень», - йдеться в повідомленні.

У МінТОТ пояснюють, що через борги за спожиту воду перед «Водою Донбасу», своєю чергою, збільшило борги за електроенергію.