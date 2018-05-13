В Україні буде прохолодно і з дощами: прогноз погоди на 13 травня

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У найближчу добу погоду України буде визначати циклон – область зниженого тиску

Майже вся Україна потрапить у неділю, 13 травня, під дію циклону, який принесе із собою похолодання, вітер та дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, під дію цього циклону вже потрапив схід, який опинився у хмарах з періодичними дощами.

«Мало йому дощу, вітру, то ще й знизив температуру повітря. У Харкові, наприклад, зараз лише +12 градусів», - зазначає метеоролог про поточну погоду.

«Циклон вивертатиметься проти годинникової стрілки, а в циклоні рух завжди проти годинникової стрілки, і під дощі, вітер та похолодання потрапить практично вся Україна. Отже, сьогодні в нас - вітряні холодні дощі (карта) з денною температурою повітря +10+17 градусів. На Заході буде тепліше, до +20 градусів, та й то не скрізь», - прогнозує Діденко.

У західних областях пройдуть дощі з грозами, температура вночі +6...+10°, вдень близько +15...+22°. Вітер східний, 5-10 м/с.

В Карпатах дощ з грозою, температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22°. Вітер східний, 5-10 м/с.

На півночі України хмарно. Температура вночі +7...+9°, вдень +14...+17°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У центрі України ясно, температура вночі +8...+10°, вдень близько +19...+21°. Вітер східний, 5-10 м/с.

На сході України хмарно, вночі +7...+10°, вдень +14...+17°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У південних областях України гроза, температура вночі +8...+11°, вдень близько +16...+18°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Криму дощ, температура вночі +9...+11°, вдень +16...+18°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю дощ, температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.