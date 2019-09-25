В Україні буде прохолодно, місцями дощі: прогноз погоди на 25 вересня



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Тепла погода очікується на півдні та сході

25 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +14...+16 градусів.

Про це Український Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, в окремих районах сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській і Рівненській областях 0...-5 градусів; вдень +16...+21 градус.

У Карпатах вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, в окремих районах сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у Вінницькій і Кіровоградській областях +3...+8 градусів, у Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях 0...-5 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +11...+16 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, в Одеській області до +13 градусів, у Запорізькій області заморозки 0...-5 градусів, удень +16...+21 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.