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    В Україні буде сонячно і спекотно: прогноз погоди на 13 вересня

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    В Україні буде сонячно і спекотно: прогноз погоди на 13 вересня

    У деяких регіонах істотно потеплішає, до +29 градусів

    У четвер, 13 вересня по всій території України буде сухо, сонячно і тепло. У деяких регіонах температура повітря підніметься вище +25 градусів.

    Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, на сході країни буде сонячно і без опадів. Температура повітря в Луганській і Донецькій області +26 +28 градусів, В Харкові і Дніпрі +25 +27 градусів, у Полтаві +24 +26 градусів. Вночі від +13 до +15 градусів.

    У південних областях буде сухо і сонячно. Повітря в Миколаївській і Херсонській областях прогріється до +28 градусів. В Одесі +23 +25 градусів. Вночі +15 +17 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +25 +27 градусів, вночі +15 +17 градусів.

    На півночі країни сонячно і без опадів. Вдень +25 +27 градусів, вночі +13 +15 градусів.

    У західних областях тепло і ясно. В Ужгороді повітря прогріється до +29 градусів. На решті території очікується від +24 до +27 градусів вдень та від +12 до +15 градусів вночі.

    У центральних регіонах сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +24 +27 градусів, вночі температура опуститься до +12 +14 градусів.

    В столиці 13 вересня буде сонячно, тепло і без опадів. Температура повітря вдень +24 +26 градусів. Вночі +14 +16 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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