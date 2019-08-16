В Україні буде сонячно і тепло: прогноз погоди на 16 серпня



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Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у Приазов’ї і Криму

У п’ятницю, 16 серпня, синоптики прогнозують теплу погоду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у Приазов’ї і Криму.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси, у Сумській області +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+18 градусів, вдень +19...+26 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +26...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +24...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с.