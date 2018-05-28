В Україні буде спекотно і без опадів: прогноз погоди на 28 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В деяких регіонах буде спекотно

Останній понеділок травня в Україні буде по-літньому теплим і сухим. Температура повітря, за даними Українського гідрометцентру коливатиметься від +23 до 28 градусів.

Синоптики повідомляють, що початок тижня в Україні буде без істотних опадів.

На сході країни буде тепло, місцями навіть спекотно. У Луганську і Харкові денна температура становитиме +23 +26 градусів, вночі +7 + 11 градусів.

У Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі та Сумах денна температура повітря складе +24 +27 градусів. Вночі температура опуститься до +9 +11 градусів.

На півдні країни буде спекотно. Денна температура в Миколаєві, Херсоні і Одесі складе від +25 до +28 градусів. Прохолодно буде тільки вночі від +12 до +15 градусів.

У Криму вдень +25 +27 градусів. Вночі +13 +15 градусів.

У західних областях України синоптики прогнозують від +23 до +25 градусів у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях. Нічна температура коливатиметься від +9 до +11 градусів.

На Закарпатті жарко, від +26 до +28 градусів вдень та +11 +13 градусів вночі. У центральних областях температура повітря становитиме +25 +27 градусів вдень, вночі від +9 до +12 градусів.

Температура повітря в понеділок, 28 травня, в столиці буде високою, від +25 до +27 градусів. Вночі опуститься до +10 +12 градусів. Без опадів.