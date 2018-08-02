В Україні буде спекотно і майже без дощу: прогноз погоди на 2 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погода у Києві 2 серпня буде сухою та спекотною

У четвер по всій території — сонячна погода, опади можливі лише на Заході.

За даними Укргідрометцентру, 2 серпня температура повітря в івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях становитиме +26...+28, у Волинській, Хмельницькій та Тернопільській областях — 27-29 градусів тепла, на Закарпатті — максимум до +30.

У Львівській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози, град. Температура повітря вночі становитиме 14–19 градусів тепла, вдень — +25...+30.

В центрі країни — сонячно. Так, у Черкаській та Вінницькій областях повітря прогріється до 26-28 градусів тепла, на Полтавщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині завтра буде +28...+30.

На півночі країни також сухо і тепло. Стовпчик термометра у Київській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях покаже +27...+29.

Бездощову погоду 2 серпня обіцяють і на сході. Повітря на Харківщині, Донеччині та Луганщині прогріється до 27-29 градусів з позначкою «+».

На півдні завтра — тепло та сонячно. В Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській області та в Криму стовпчик термометра покаже +30...+32.

Погода у Києві 2 серпня буде сухою та спекотною, денна температура повітря очікується на рівні +28+29 градусів.