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    В Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 11 червня

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    В Україні сьогодні буде спекотно - В Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 11 червня
    В Україні сьогодні буде спекотно

    Погода в Україні у вівторок несе загрозу через високу температуру

    Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде спекотною. Дощі з грозами можливі лише в західних областях, в північній частині країни і на Вінниччині, повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській області +30...+35 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

    В Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

    А у Києві мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.

    Укргідрометцентр повітря вітер
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