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    В Україні буде сухо і спекотно, лише на Заході - зливи: прогноз погоди на 19 липня

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    В Україні буде сухо і спекотно, лише на Заході - зливи: прогноз погоди на 19 липня

    Денна температура становитиме від 21 до 32 градусів

    Погода в Україні у неділю, 19 липня, буде сухою і спекотною. Щоправда, це не стосується областей Західної України: там прогнозують зливи і грози.

    За повідомленням Укргідрометцентру, у центральних та південних областях протягом дня ймовірна мінлива хмарність.

    Хмарність може простягнутися і на Північ, однак протягом 19 липня опадів там очікувати не варто. Неділя буде сухою і спекотною на переважній більшості території України.

    Виняток – Західна Україна: в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях дощ йтиме і вдень, і вночі. У Волинській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях – опади будуть лише вдень.

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    Синоптикиня Наталка Діденко на своїй-фейсбук сторінці також повідомляє, що опади пройдуть лише на Заході України. На решті території – сухо.

    У Києві неділя буде сонячною та теплою, до +28 градусів.

    прогноз погоди спека Україна дощ Наталка Діденко
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