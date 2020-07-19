В Україні буде сухо і спекотно, лише на Заході - зливи: прогноз погоди на 19 липня



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Денна температура становитиме від 21 до 32 градусів

Погода в Україні у неділю, 19 липня, буде сухою і спекотною. Щоправда, це не стосується областей Західної України: там прогнозують зливи і грози.

За повідомленням Укргідрометцентру, у центральних та південних областях протягом дня ймовірна мінлива хмарність.

Хмарність може простягнутися і на Північ, однак протягом 19 липня опадів там очікувати не варто. Неділя буде сухою і спекотною на переважній більшості території України.

Виняток – Західна Україна: в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях дощ йтиме і вдень, і вночі. У Волинській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях – опади будуть лише вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй-фейсбук сторінці також повідомляє, що опади пройдуть лише на Заході України. На решті території – сухо.

У Києві неділя буде сонячною та теплою, до +28 градусів.