В Україні буде тепло і вітряно: прогноз погоди на 17 лютого



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Опади сьогодні не очікуються

Синоптики повідомляють, що погода в Україні 17 лютого буде малохмарною та теплою — у більшості областей температура повітря вдень сягне +10 градусів тепла, подекуди буде навіть тепліше

За інформацією Гідрометцентру, цієї неділі в Україну увірветься весняна погода, спричинена дією антициклону.

Опади сьогодні не очікуються. Найвища температура повітря сьогодні буде на півдні та заході — до +12-13 тепла. Найпрохолоднішим цей день буде на сході, лише до +6.

Вітер 17 лютого буде північно-західним, швидкість 7-12 м/с.

На заході сьогодні без опадів, мінлива хмарність. Вночі -1+1, вдень +10-13 тепла.

У Карпатах потепління спричинить збереження значного рівня сніголавинної небезпеки (3 рівень). У гірській місцевості сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі -2-4 морозу, вдень +7-9 тепла.

Значно потепліє 17 лютого і на півночі України. У регіоні очікується мінлива хмарність. Нічна температура повітря -1+1, денна +5-7 тепла.

Тепло, але дещо прохолодніше, ніж в інших регіонах України, буде сьогодні на сході. У нічні години температура повітря складе -1+1 тепла, протягом дня +4-6 вище нуля. Опади не очікуються, малохмарно.

0+2 вночі, +7-10 вдень, без опадів, хмарно з проясненнями. Такою буде синоптична ситуація 17 лютого у центральних областях.

На півдні сьогодні також без опадів, -1+1 вночі, +10-12 вдень. Малохмарно.

0+2 вночі, +7-9 вдень, сухо, хмарно з проясненнями — така погода очікуються 17 лютого на Кримському півострові.

У Києві в останній день тижня має бути сухо, вночі від 0 до +2, вдень від +5 до +7 градусів.