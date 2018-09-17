В Україні цього тижня знову потеплішає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього тижня в Україні очікується до 27 градусів тепла

Цього тижня в Україні очікується ясна сонячна погода, повідомляє Укргідрометцентр.



У понеділок, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, температура - 19-22 градуси тепла по всій країні, крім Закарпатської області - там до 22-24 градусів тепла.

У вівторок, 18 вересня, температура почне підвищуватися - в Закарпатській області очікується 25-27 градусів тепла, в цілому в західній частині країни - 22-25 градусів. У північних областях трохи прохолодніше - 21-23 градуси. На сході і півдні - 22-24 градуси вище нуля. Найпрохолодніше буде в Луганській області - 20-22 градуси тепла.



У середу, 19 вересня, в Закарпатській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях повітря прогріється до 25-27 градусів тепла, в Рівненській і Тернопільській - 24-26 градусів, в Хмельницькій і Чернівецькій - 22-25 градусів тепла. На півночі країни також потеплішає, до 22-25 градусів, в центрі, на сході та півдні - 22-24 градуси тепла.



Також дещо потеплішає в Києві - 23-25 градусів вдень, 10-12 градусів вночі.



У четвер, 20 вересня, в Закарпатській області, як і весь тиждень, найтепліше - 25-27 градусів, в інших західних областях очікується 24-26 градусів тепла. У північних областях температура утримає показники 23-25 градусів. Аналогічна ситуація очікується на сході. У центрі і на півдні дещо потеплішає, до 24-26 градусів тепла.



У п'ятницю, 21 вересня, в Україні збережеться сонячна погода - 23-26 тепла.