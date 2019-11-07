В Україні хочуть створити кол-центр для допомоги постраждалим від домашнього насильства



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Кол-центр має бути на 169 працівників, які цілодобово та безоплатно реагуватимуть на випадки домашнього насильства

Кабінет міністрів планує створити цілодобовий кол-центр для допомоги постраждалим від домашнього насильства.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кол-центр має бути на 169 працівників, які цілодобово та безоплатно реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть консультації та психологічну допомогу. Одночасно мають працювати не менш як 16 операторів.

Працівники кол-центру передаватимуть дані від постраждалих до правоохоронних органів для реагування.

«За рішенням Уряду до Реєстру буде підключено одночасно близько 10 тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими», — йдеться у повідомленні.