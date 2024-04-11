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В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Українська енергетична біржа: В Україні треба створити місцевий ринок газу
фото з відкритих джерел

Підтримка біржового ринку в Україні має базуватися на чотирьох факторах – експерт

Українська енергетична біржа (УЕБ) виступає за створення в Україні місцевого ринку природного газу. Про це заявила заступниця Голови біржового комітету УЕБ Інна Щербина. 

Вона пояснила, що в європейських країнах є місцеві газові ринки, які дозволяють їм отримувати правильні цінові сигнали, що дозволяє зменшувати цінові ризики.

«Саме такий місцевий ринок має бути створений і в Україні. На нашу думку, підтримка біржового ринку в Україні має базуватися на чотирьох факторах», – сказала Щербина.

Першим фактором вона назвала забезпечення ліквідності. Тобто якщо буде запроваджено обов’язок продажу певної частки на біржі, також має бути введений обов’язок щодо закупівлі газу.

Другим фактором Щербина назвала стандартизацію продуктів на ринку.

Третім – обов’язкове виконання угод, які створять основу для цінових індикативів, а четвертим пунктом має стати котирування біржових курсів.

«Наша пропозиція полягає в цьому і я сподіваюся, що колись вона буде почути, бо говоримо про це не один рік», – підсумувала Щербина.

Нагадаємо, в НАК «Нафтогаз України» вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

Теги: Нафтогаз України ринок біржа

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