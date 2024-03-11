Інтеграція українського енергоринку в європейський підвищить стабільність енергопостачання – «Д.Трейдинг»

Європейська інтеграція енергоринку дасть нові можливості для України

Завдяки повній інтеграції українського енергоринку у європейський підвищиться стабільність енергопостачання в Україні. Про це у своїй колонці написав Дмитро Маляр, генеральний директор компанії «Д.Трейдинг», що входить у групу ДТЕК.

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За його словами, важливою частиною європейської культури є так званий регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

«Це регулювання Європейського Союзу, що забезпечує прозорість та чесність на оптових енергетичних ринках. Мета REMIT – запобігати маніпуляціям на ринку та зловживанням при торгівлі, а також для забезпечення прозорості торгівлі енергоресурсами, включаючи електроенергію та природний газ, у межах ЄС», – зазначив Маляр.

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Український парламент ухвалив законодавство про REMIT у червні 2023 року. В Україні REMIT буде впроваджуватись поступово – з огляду на особливості воєнного стану. Проте це обов’язковий елемент як з точки зору забезпечення прозорості на внутрішнього ринку, так і для подальшої інтеграції у спільний ринок ЄС, пише він у своєму блогу.

«Альтернативи повній інтеграції електроенергетичних ринків немає. І це позитивна новина саме для споживачів, які після зможуть бути впевнені у справедливому ціноутворенні, прозорому функціонуванні ринку та підвищенні стабільності енергопостачання», – підсумував Маляр.

Нагадаємо, раніше «Д.Трейдинг», що входить у групу ДТЕК Ріната Ахметова, почав розвивати новий напрям бізнесу – торгівлю електроенергією з відновлювальних джерел енергії. Планується досягти значення в 1 ГВт зеленої генерації у портфелі балансуючої групи вже у першому кварталі 2024 року.