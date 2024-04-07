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У Польщі інспекція з питань якості харчових продуктів забракувала 10 тонн морозива з України

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Польщі інспекція з питань якості харчових продуктів забракувала 10 тонн морозива з України
Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива з України
фото з відкритих джерел

Морозиво заборонили продавати через розморожування

У Польщі інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) в Любліні заборонила реалізацію на ринку трьох партій морозива загальною вагою 8,48 тонни. Продукт привезли з України. Через його розморожування управління видало розпорядження, що «підлягає негайному виконанню». Про це йдеться у заяві IJHARS у соцмережі X.

«Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива загальною вагою 8 482 кг, ввезених з України, через розморожування. Рішення підлягає негайному виконанню», – ідеться у повідомленні.

Перед цим управління IJHARS у Познані ухвалило рішення про заборону продажу в Польщі партії морозива вагою 1438 кг, імпортованого з України, «через відсутність декларації про вміст підсолоджувача (аспартаму) в його складі».

Раніше цього тижня інспекція заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько 380 тис дол), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Також управління IJHARS видало три рішення про заборону реалізації в Польщі партії томатної пасти вагою 57 660 кг, імпортованої з України, «через наявність у продукті пліснявих шматочків».

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

Раніше польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Читайте також: Українсько-польські перемовини у Варшаві. Кабмін підбив підсумки
Теги: Кабмін ринок продукти партії штраф інспекція переговори Варшава соцмережі

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