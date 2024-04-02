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Україна розпочала сезон закачування газу в підземні сховища

Ірина Міллер
glavcom.ua
Україна розпочала сезон закачування газу в підземні сховища
Україна завершила опалювальний сезон, використавши майже 7 млрд куб. м газу
фото прес-служба НАК

«Нафтогаз» розпочинає закачування нового газу в підземні сховища для наступного сезону
 
 

Група Нафтогаз розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. Це означає, що опалювальний сезон в Україні остаточно завершено. Про це повідомила компанія у своєму пресрелізі.

За даними АТ «Укртрансгаз», впродовж опалювального сезону 2023/2024 років було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.

«Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону. Дякую співробітникам Групи Нафтогаз, які забезпечили стійкість та надійність нашої інфраструктури, а також стабільність надання послуг нашим клієнтам та споживачам», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Опалювальний сезон в Україні цього року завершився наприкінці березня через плюсову температуру повітря. 

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», – сказав голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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За словами Чернишова, Україна спокійно пережила зиму. «Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», – додав він.

Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні – 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада. Дострокове відключення можливе за умови середньої температури повітря на рівні -8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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Нагадаємо, в Україні сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

Шмигаль запевнив, що попри завершення опалювального сезону, «Пункти незламності» продовжать працювати, «їх працює по країні більш як 10 тис.». Прем’єр наголосив, що усі пункти мають бути доступні для людей повсякчас, саме для цього уряд схвалив постанову, яка унормує питання переведення їх роботи на постійну основу.

Теги: Нафтогаз України опалювальний сезон Україна Укртрансгаз Олексій Чернишов

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