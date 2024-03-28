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Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya
Турецький бізнес не може отримати оплату за товари від Росії
фото із відкритих джерел

Dünya: Турецькі компанії не хочуть ризикувати та торгувати із країною-агресором

Турецькі банки продовжують відхиляти платежі з Росії, через що експортери не можуть отримати оплати за вже експортовані Росії товари. І проблема уже сягає «мертвої точки і загрозливих масштабів». Про це пише турецька газета Dünya.

З початку року експортери не можуть отримати гроші та закрити експортні рахунки, оскільки турецькі банки відхиляють платежі з Росії. Для захисту турецької валюти міністерство торгівлі видало особливий циркуляр, який зобов'язує доставити експортну виручку до країни протягом 180 днів, втім це не допомагає.

«Міністерство розглядає цей період як форс-мажорні обставини для Росії та України і може надати додаткове продовження на строк до 24 місяців після закінчення періоду повідомлення», – пише газета.

Також видання зазначає, що торгівля двох країн впала до мінімуму. Фатіх Ерен, президент Асоціації переробників і переробників Туреччини (GEKADER), зазначив, що через ембарго виникли проблеми з оплатою вже експортованих до Росії товарів.  Ерен сказав: «Наш експорт до Росії становить $3,2 мільярда станом на 2022 рік. Однак через ембарго існує серйозна проблема зі стягненням експортного збору, і наразі гроші не надходять. Торгівля з Росією припиняється. У нашому секторі працює 300 тис. людей. Ситуація також призведе до скорочення виробничих потужностей. Адже коли ринок закритий, це призводить до уповільнення виробництва. Зменшення потужностей також впливає на зайнятість».

Нагадаємо, у лютому США оголосили про запровадження нових торгових обмежень щодо 93 компаній із різних країн. У списку фігурує 16 турецьких фірм. Вони займаються зовнішньою торгівлею, постачанням електроніки, промислового обладнання, туризму.

У тому ж місяці турецькі компанії попросили владу дозволити торгівлю з Росією в обхід банків та декларування доходів. Для країни виник ризик втратити 7-й за значимістю ринок вітчизняного експорту. З кінця січня обсяг сукупного обороту скоротився на 30,4% і продовжує падати.

До слова, санкції з боку США заблокували платежі за нафту для Росії. Російські компанії стикаються із затримками при оплаті сирої нафти та палива з боку іноземних партнерів. Про це пише Reuters. Зазначається, що банки у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах побоюються вторинних санкцій США.

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Теги: росія президент ринок гроші торгівля ембарго санкції Туреччина бізнес експорт США

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