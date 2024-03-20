Державна служба зайнятості створює власний застосунок з вакансіями

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк: Наше завдання – змінити стереотип, що ми «біржа праці»

Метою відомства в поточному році є спрощення та оцифрування всіх чинних послуг

Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запуск мобільного застосунку Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій. Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

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«Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі», – розповіла Жовтяк.

За словами директорки центру, метою відомства в поточному році є спрощення та оцифровка всіх чинних послуг та сервісів. У відомстві хочуть прибрати паперовий документообіг там, де він залишається частиною процесу обслуговування.

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Юлія Жовтяк зауважила, що якщо в Службі зайнятості бачитимуть, що на сьогодні для людини немає пропозицій, то спілкування з нею може вестися в дистанційному режимі з використанням зручних засобів комунікації для обох сторін.

«Наше завдання змінити стереотип, що ми «біржа праці», що в нас треба відмічатись. Щоб прибрати цей шлейф стереотипів, ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя», – додала Жовтяк.

За її словами, центр зайнятості стане максимально клієнтоорієнтованим, де не тільки розшириться сфера послуг, спрямованих на задоволення потреб роботодавців та шукачів роботи, а й буде пропрацьоване наповнення ринку праці професійними кадрами з затребуваними навичками, розвитком грантових програм для початку власної справи.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 змінився порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Стало відомо, що в рамках вдосконалення системи рекрутингу до Збройних сил вакансії, що публікуються на robota.ua, тепер розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості.

Вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України. Мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів.