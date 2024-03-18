Світові ціни на какао оновили історичний рекорд

У березні світові ціни на какао-боби подолали рекордну позначку в $7000 за тонну

18 березня ф'ючерси на какао піднялися до рекордних значень

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор. Про це повідомляє Reuters.

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Ціна на какао в Нью-Йорку зросла на 0,1% до $7230 за метричну тонну до 14:28 за Гринвічем після встановлення рекорду в $7735.

У понеділок Bmi підвищив свій прогноз середньої ціни на какао в Нью-Йорку на 2024 рік на 60% до $6 тис. за тонну, причому перегляд у бік підвищення зумовлений, головним чином, зниженням світового виробництва какао.

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Липневі ціни на какао в Лондоні зросли на 2,7% до 5921 фунтів за метричну тонну після досягнення рекордного рівня 6246 фунтів.

Травневі ф’ючерси на каву робуста подорожчали на 0,9% до $3339 за тонну.

Дилери стверджують, що поставки у В’єтнамі, що є провідним виробником робусти, залишаються обмеженими, а сприятливі фундаментальні показники звужують знижку до бобів арабіки.

Ціна на каву арабіка зросла на 0,03% до $1,83 за фунт.

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Травневі ціни на цукор-сирець зросли на 0,1% до 22,15 цента за фунт. Білий цукор подорожчав на 0,4% до 626 доларів за тонну.

Дилери кажуть, що ринок продовжує підтримуватися через занепокоєння, що посушливі умови зменшать розмір врожаю тростини в центрально-південному регіоні Бразилії в майбутньому сезоні 2024/25.

Як повідомлялося, ключовий виробник какао-бобів у світі – Гана, попередила європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за боби більше, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче.

До слова, нове регулювання ЄС може поставити під загрозу постачання кави до Німеччини.