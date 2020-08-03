В Україні – майже тисяча нових хворих на коронавірус



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Запорізька обласна клінічна лікарня приймає хворих на коронавірус Фото: Фейсбук/Zhanna Savula

Захворюваність залишається на високому рівні, хоча й спостерігається зменшення кількості нових хворих

В Україні станом на ранок 3 серпня лабораторно підтверджено 73 158 випадків коронавірусу, із них за добу – 990. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Зазначимо, порівняно з попередньою статистикою, кількість нових випадків зменшилась на 122 заражених. Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні було зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж в суботу (1 172).

Згідно з останніми даними, померло від хвороби за добу 13 паацієнтів. Одужали - 333.

Також у МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

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Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб.