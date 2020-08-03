В Україні – майже тисяча нових хворих на коронавірус
Захворюваність залишається на високому рівні, хоча й спостерігається зменшення кількості нових хворих
В Україні станом на ранок 3 серпня лабораторно підтверджено 73 158 випадків коронавірусу, із них за добу – 990. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Зазначимо, порівняно з попередньою статистикою, кількість нових випадків зменшилась на 122 заражених. Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні було зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж в суботу (1 172).
Згідно з останніми даними, померло від хвороби за добу 13 паацієнтів. Одужали - 333.
Також у МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу
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Всього72168
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Одужали39543
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Хворіють30900
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Померли1725
Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.
Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб.