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    В Україні – майже тисяча нових хворих на коронавірус

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    Запорізька обласна клінічна лікарня приймає хворих на коронавірус - В Україні – майже тисяча нових хворих на коронавірус
    Запорізька обласна клінічна лікарня приймає хворих на коронавірус
    Фото: Фейсбук/Zhanna Savula

    Захворюваність залишається на високому рівні, хоча й спостерігається зменшення кількості нових хворих

    В Україні станом на ранок 3 серпня лабораторно підтверджено 73 158 випадків коронавірусу, із них за добу – 990. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Зазначимо, порівняно з попередньою статистикою, кількість нових випадків зменшилась на 122 заражених. Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні було зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж в суботу (1 172).

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    Згідно з останніми даними, померло від хвороби за добу 13 паацієнтів. Одужали - 333. 

    Також у МОЗ назвали показник летальності від коронавірусу

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб

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