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    У світі

    Вчені розкрили реакцію організму, яка заважає лікуванню коронавірусу

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    Для коронавірусу є найбільш легким проникнення в клітини через дихальну систему, проте він з легкістю вражає тканини і клітини інших органів - Вчені розкрили реакцію організму, яка заважає лікуванню коронавірусу
    Для коронавірусу є найбільш легким проникнення в клітини через дихальну систему, проте він з легкістю вражає тканини і клітини інших органів

    Імунна реакція настільки сильна, що це заважає дії лікарських препаратів

    Вчені з університету Сан-Франциско дізналися про несподівану реакцію організму на коронавірус, яка заважає лікуванню інфекції. Про це повідомляє MedicalXpress.

    Імунна реакція на потрапляння коронавірусу в організм настільки сильна, що це заважає дії лікарських препаратів. Ця реакція серйозно відрізняється від імунної реакції на грип.

    Також в дослідженні мовиться, що для коронавірусу є найбільш легким проникнення в клітини через дихальну систему, проте він з легкістю вражає тканини і клітини інших органів.

    Раніше доктор Емілі Холмс зі шведського Уппсальского університету попередила, що пандемія коронавірусу має вплив на психічне здоров’я людей. За словами медика, психічному впливу в умовах пандемії особливо сильно схильні люди похилого віку і діти. – Через те, що тіло і психіка пов’язані між собою, медикам необхідно працювати над новими формами лікування, які враховують цей факт.

    До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

    Нагадаємо, міжнародна група вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для життєдіяльності бактерій туберкульозу амінокислоти. Без них ці шкідливі мікроорганізми не можуть вижити.

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