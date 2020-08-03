У світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 18 млн



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Хвороба забрала життя майже 688 тисяч осіб

Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб. 687 930 людей загалом померли за час пандемії, Одужали - 10 642 251 людей. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 665 932), Бразилія (2 733 677), Індія (1 750 723), Росія (849 277), Південно-Африканська Республіка (511 485), а також Мексика, Перу, Чилі, Іран, Велика Британія, Колумбія, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (154 841), Бразилії (94 104), Мексиці (47 746), Великій Британії (46 286), Індії, Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,668.

Зазначимо, що зокрема у німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19.

Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Коронавірус в Україні

Всього 72168

Одужали 39543

Хворіють 30900

Померли 1725

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До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

Нагадаємо, міжнародна група вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для життєдіяльності бактерій туберкульозу амінокислоти. Без них ці шкідливі мікроорганізми не можуть вижити.

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