В Україні можуть змінити порядок роботи світлофорів

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Ми будемо переходити на нові ДСТУ по роботі світлофорів в Україні - Лавренюк

Міністерство інфраструктури України подало на розгляд уряду акт про нові стандарти роботи світлофора. Також планується посилити відповідальність за проїзд на заборонене світло. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

«Ми будемо переходити на нові ДСТУ по роботі світлофорів в Україні, все це викладено у висновках та рекомендаціях урядової комісії, акт вже спрямовано на розгляд уряду», - повідомив Лавренюк.

Він також зазначив, що після затвердження акту буде запроваджено нові європейські стандарти роботи світлофора, а також пропозиції МВС щодо посилення відповідальності за проїзд на заборонний знак світлофора та фото- відеофіксація порушень ПДР.

За словами Лавренюка, кошти на заходи передбачені Державною програмою безпеки дорожнього руху.

«Ми зобов’язані зробити наші дороги безпечними», - наголосив заступник, коментуючи ДТП, що сталося 20 травня в Коломиї на Івано-Франківщині.

«Ну ось і ще один наявний приклад, коли на світлофорі, одночасно для всіх учасників ДР горить жовте світло, одному «ще можна», а іншому «вже можна», наслідок ДТП, на щастя всі живі. Така ж сама ситуація з жовтим миготливим сигналом світлофора», - зауважив Лавренюк.

Як відомо, у неділю, 20 травня, в місті Коломия водій автомобіля Fiat Doblo допустив зіткнення з автомобілем Mercedes на перехресті. Від удару Fiat відкинуло на автомобіль Mazda, біля перехрестя.

У Мерседесі під час зіткнення була сім'я з двома дітьми, а в Мазді - жінка з дитиною. Всі учасники ДТП були обстежені лікарями і відмовилися від госпіталізації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України створив Урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі, яка в тому числі опрацює питання доцільності жовтого сигналу світлофора.

Посадовці стверджують, що останні гучні ДТП в Україні пов'язані саме з проїздом на жовте світло.