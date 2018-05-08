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    В Україні на День Перемоги буде спекотно, подекуди пройдуть грози

    У Києві 9 травня дуже тепло, синоптики обіцяють +28 градусів
    9 травня, на День Перемоги, в Україні очікується спекотна погода, дощі з грозами можливі у південних та західних областях. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко. «9 травня суттєво погода не зміниться. Буде свіжим південь, +16+22, майже спекотною північ, до +26+29 градусів. Загалом в Україні в середу
    • Сьогодні, 20:18
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    У Києві 9 травня дуже тепло, синоптики обіцяють +28 градусів

    9 травня, на День Перемоги, в Україні очікується спекотна погода, дощі з грозами можливі у південних та західних областях.

    Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «9 травня суттєво погода не зміниться. Буде свіжим південь, +16+22, майже спекотною північ, до +26+29 градусів. Загалом в Україні в середу +22+26 градусів», - повідомила синоптик.

    За її словами, дощі з грозами найбільш ймовірні на півдні та заході. «Ввечері, можливо, дійдуть до півночі, центру. На сході - без істотних опадів», - написала Діденко.

    Синоптик додала, що у Києві 9 травня дуже тепло, +28 градусів, без суттєвих опадів.

    Нагадаємо, 7 травня у Києві пройшов сильний дощ із грозою. В результаті негоди в центрі столиці були зламані дерева.

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