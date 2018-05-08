В Україні напередодні Дня Перемоги посилили охорону порядку

Перший заступник глави МВС зауважив, що правоохоронці врахували досвід попередніх років

Напередодні Дня Перемоги в Україні підрозділи МВС переведені у посилений режим несення служби. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. «Заплановано проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч осіб. У посилений режим несення служби переведені більше 27 тисяч



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Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області

Перший заступник глави МВС зауважив, що правоохоронці врахували досвід попередніх років

Напередодні Дня Перемоги в Україні підрозділи МВС переведені у посилений режим несення служби. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Заплановано проведення майже 1,5 тисячі масових заходів, участь у яких візьмуть понад 355 тисяч осіб. У посилений режим несення служби переведені більше 27 тисяч правоохоронців, серед них понад 17 тисяч поліцейських, близько 3,5 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, 7 тисяч рятувальників», - повідомив Яровий, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

За його словами, на бойовому чергуванні також знаходиться дві тисячі одиниць техніки.

«Працюватимуть антиконфлікті групи, кінологи та вибухотехніки», - додав Яровий.

Він наголосив, що правоохоронці повністю врахували досвід попередніх років. «Минулого року керівництво у Дніпрі втратило контроль над ситуацією. Особисто керівники повинні брати на себе відповідальність та швидко приймати рішення відповідно до ситуації», - підкреслив перший заступник глави МВС.

Відомо, що заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич буде координувати дії правоохоронців у Дніпрі.

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що наймасовіші заходи до Дня Перемоги очікуються у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Львові.

Нагадаємо, у 2018 році світ відзначає 73-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 8 травня Україна святкує День пам’яті та примирення та 9 травня - День перемоги над нацизмом.